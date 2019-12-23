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Избирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане

ЦИК обещает проверить все сообщения о нарушениях на парламентских выборах

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
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Голосование состоялось 22 декабря. По предварительным данным, в нем приняли участие более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Центризбирком Узбекистана проверит все опубликованные в социальных сетях сообщения о возможных нарушениях в ходе выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса, заявил глава ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Выборы в парламент Узбекистана
Sputnik / Максим Блинов
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"Социальные сети отражают то, что кто-то бросал дополнительные бюллетени. Были примеры того, что было "семейное голосование", когда один член семьи бросает за всех. Да, были такие моменты, мы сейчас будем проводить расследования по каждому случаю", — сказал Абдусаломов на брифинге в пресс-центре Центризбиркома.

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев заявил, что отдельные недостатки на выборах не оказали влияния на их итоги

Напомним, голосование состоялось 22 декабря. По предварительным данным, в нем приняли участие более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.

Уже озвучены официальные итоги выборов. На данный момент парламентское большинство у УзЛиДеП (43 мест), далее идут "Миллий тикланиш" (35 мест), партия "Адолат" (21 место). Четвертое место — НДПУ (18). Замкнули пятерку представители Экологической партии Узбекистана (11 мест).

Теги:
Узбекистан, семейное голосование, голосование, парламентские выборы, выборы



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