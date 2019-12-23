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ОБСЕ не будет наблюдать за вторым туром выборов в парламент Узбекистана

© Foto : OSCE / Mikhail Evstafiev
Политика
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Sputnik Узбекистан
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Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели выразил надежду, что на втором туре свою работу продолжат местные наблюдатели от партий.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не будут наблюдать за вторым туром парламентских выборов в Узбекистане. Об этом в ходе брифинга заявили представители организации, передает РИА Новости.

"К моему великому сожалению, мы не будем наблюдать за вторым раундом. Нас проинформировали, что 29 декабря миссия покидает Узбекистан", - сообщила глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Тана де Зулуета.

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Президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели подтвердил, что миссии Парламентской ассамблеи на втором туре не будет.

"У нас дополнительной миссии ОБСЕ не будет… Это не из-за праздников, просто у нас так заведено, что мы не выезжаем на второй тур", - добавил он. При этом Церетели выразил надежду, что на втором туре свою работу продолжат местные наблюдатели от партий.

За выборами следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ.

Оглашение результатов выборов в парламент Узбекистана
Sputnik / Мария Науменко
Объявлены предварительные итоги выборов в узбекский парламент

По предварительным данным, в выборах участие приняли более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.

Как сообщалось ранее, выборы состоялись в 128 округах из 150, в остальных кандидаты не смогли набрать достаточное количество голосов. Там голосование пройдет повторно через две недели.

Теги:
Узбекистан, Парламент, выборы, БДИПЧ ОБСЕ, ОБСЕ



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