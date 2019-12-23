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Новое здание Чиланзарского хокимията

Районных и городских хокимов лишают ряда полномочий

Пресс служба хокимията Чиланзарского района
Политика
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Sputnik Узбекистан
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На обсуждение вынесена новая редакция Жилищного кодекса, согласно которой, право передачи жилого помещения в нежилое может быть изъято у хокимов городов и районов.

ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Законопроект Жилищного кодекса вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, хокимы районов и городов будут лишены права принимать решение о переводе жилого помещения в нежилое.

Андижан. Областной хокимият.
Foto, Элмурод Эрматов
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Действующие законы не позволяют переводить пригодное для проживания жилое помещение в нежилое. Такое разрешение выдается лишь в исключительных случаях - по заявлению собственника либо уполномоченного им органа/лица. И, осуществляется это с санкции районных и городских хокимов в установленном правительством порядке.

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В соответствии с новой редакцией, право принятия подобного решения отныне будет передано строительным отделам городов или районов.

Теги:
Главное управление архитектуры и строительства, жилой дом, права, хоким



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