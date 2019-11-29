Верховный суд Узбекистана прокомментировал решение по делу о сносах

ТАШКЕНТ, 29 ноя –Sputnik. Верховный суд Узбекистана опубликовал на своем сайте сообщение относительно одного из нашумевших дел о сносе жилых домов, которое ведется с прошлого года.
На месте сноса, по плану, будет построен парк для содержания военных автомашин Академии Вооруженных сил Узбекистана.
Жильцы, чьи дома по решению хокима попали под снос, в своей жалобе просили признать его недействительным и нарушающим их права и интересы.
В результате рассмотренного дела 20 ноября было вынесено решение районного суда, согласно которому конкретно данный случай не нарушает права и законные интересы жильцов. Таким образом, заявителям было отказано.
При этом, как следует из информации Верховного суда, настоящее решение может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке.
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В завершение Верховный суд отмечает, что любые оценки и высказывания эмоционального характера, касающиеся данного дела, его рассмотрения в суде и самого судебного решения, а также комментарии в соцсетях не помогут разрешить спор. А сами комментарии могут быть, в конечном итоге, расценены как давление на суд.