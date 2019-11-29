Верховный суд Узбекистана прокомментировал решение по делу о сносах

Дело по нашумевшему сносу жилых и нежилых сооружений в одном из районов города Ташкента завершено. Районный суд вынес решение. Верховный суд дал официальный комментарий.

ТАШКЕНТ, 29 ноя –Sputnik. Верховный суд Узбекистана опубликовал на своем сайте сообщение относительно одного из нашумевших дел о сносе жилых домов, которое ведется с прошлого года.

Группа граждан столичного региона подала в суд на городскую администрацию Ташкента, Академию Вооруженных сил Узбекистана, а также частную строительную компанию ALIAKBAR STRОY SERVIS за выданное разрешение о сносе жилых и нежилых строений.

На месте сноса, по плану, будет построен парк для содержания военных автомашин Академии Вооруженных сил Узбекистана.

Жильцы, чьи дома по решению хокима попали под снос, в своей жалобе просили признать его недействительным и нарушающим их права и интересы.

В результате рассмотренного дела 20 ноября было вынесено решение районного суда, согласно которому конкретно данный случай не нарушает права и законные интересы жильцов. Таким образом, заявителям было отказано.

При этом, как следует из информации Верховного суда, настоящее решение может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке.

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В завершение Верховный суд отмечает, что любые оценки и высказывания эмоционального характера, касающиеся данного дела, его рассмотрения в суде и самого судебного решения, а также комментарии в соцсетях не помогут разрешить спор. А сами комментарии могут быть, в конечном итоге, расценены как давление на суд.