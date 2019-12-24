"Северный поток-2" достроят в любом случае — Матвиенко

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что проект "Северный поток-2" будет завершен вне зависимости от санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уверяю вас, что этот проект будет обязательно завершен. Это проект, который — европейцы это понимают — обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется", — сказала Матвиенко на пресс-конференции.

По ее мнению, страны Европы "уже не могут так бездумно доверять своему партнеру США во взаимоотношениях, и не только в этой сфере".

Спикер также подчеркнула, что Россия имеет достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с санкциями.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее также заявил, что проект будет реализован независимо от американских санкций. Он отметил, что от этого зависит энергетическая безопасность Европы.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании.

"Газпром" ранее неоднократно заявлял, что его планируется достроить в 2019 году.