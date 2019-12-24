"Северный поток-2" достроят в любом случае — Матвиенко

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что проект "Северный поток-2" будет завершен вне зависимости от санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.
"Уверяю вас, что этот проект будет обязательно завершен. Это проект, который — европейцы это понимают — обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется", — сказала Матвиенко на пресс-конференции.
По ее мнению, страны Европы "уже не могут так бездумно доверять своему партнеру США во взаимоотношениях, и не только в этой сфере".
Спикер также подчеркнула, что Россия имеет достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с санкциями.проект будет реализован независимо от американских санкций. Он отметил, что от этого зависит энергетическая безопасность Европы.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
"Газпром" ранее неоднократно заявлял, что его планируется достроить в 2019 году.