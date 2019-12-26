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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Визит Шавката Мирзиёева в РФ предварительно запланирован на 5 февраля

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191226/13107898/Vizit-Shavkata-Mirzieva-v-RF-predvaritelno-zaplanirovan-na-5-fevralya.html

Президент Узбекистана придает огромное, исключительно важное значение всестороннему развитию и укреплению отношений между РУз и Россией.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Второй визит в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева запланирован ориентировочно на 5 февраля 2020 года, сообщил РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

"В начале февраля… Это связано с протоколом, тем более, Новый год, но пока, говорят, 5 февраля. Пятое февраля – к этому готовимся, и российская сторона готовится, и узбекская сторона готовится", - сообщил Нематов РИА Новости.

Он напомнил, что президент Узбекистана "придает огромное, исключительно важное значение всестороннему развитию и укреплению отношений между РУз и Россией".

Напомним, ранее стало известно, что визит Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на февраль 2020 года.

Стало известно, когда Мирзиёев посетит Россию >>

Об этом рассказал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев на четвертом заседании российско-узбекского Делового совета в октябре.

 

Теги:
подготовка к визиту, официальный визит, визит, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, президент, Президент, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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