Визит Шавката Мирзиёева в РФ предварительно запланирован на 5 февраля

Президент Узбекистана придает огромное, исключительно важное значение всестороннему развитию и укреплению отношений между РУз и Россией.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Второй визит в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева запланирован ориентировочно на 5 февраля 2020 года, сообщил РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

"В начале февраля… Это связано с протоколом, тем более, Новый год, но пока, говорят, 5 февраля. Пятое февраля – к этому готовимся, и российская сторона готовится, и узбекская сторона готовится", - сообщил Нематов РИА Новости.

Он напомнил, что президент Узбекистана "придает огромное, исключительно важное значение всестороннему развитию и укреплению отношений между РУз и Россией".

Напомним, ранее стало известно, что визит Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на февраль 2020 года.

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Об этом рассказал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев на четвертом заседании российско-узбекского Делового совета в октябре.