11:43 26 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск

Первый замглавы МИД Узбекистана: Нам выгодно вступление в ЕАЭС, переговоры продолжаются

Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
210
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1166/64/11666493.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191226/13108082/Pervyy-zamglavy-MID-Uzbekistana-Nam-vygodno-vstuplenie-v-EAES-peregovory-ob-etom-idut.html

По его словам, процесс переговоров находится в фазе завершения. При этом, согласно его личному предположению, вступление в организацию для Узбекистана особенно выгодно.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Узбекистану было бы выгодно вступление в ЕАЭС, этот вопрос сейчас активно обсуждается, передает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Ильхома Нематова.

"Сейчас этот вопрос изучается довольно-таки тщательно. Результаты наших исследований потом будут взвешены, и отталкиваясь от них будем принимать решение", - сказал он.

По словам замглавы МИД Узбекистана, лично он выступает за вхождение в ЕАЭС.

"Экономика, промышленность, сельское хозяйство Узбекистана растет. Экспорт увеличивается. Нам нужен рынок, нужно пространство. А где это пространство? Это пространство в Казахстане, России, Киргизии, которые и являются членами ЕАЭС. Поэтому скажу прямо – я за участие. Исключительно исходя из экономических интересов…. Еще один немаловажный фактор – демография. Население растет, каждый год прибавляются еще 700 тысяч. Естественно, мы 700 тысяч не можем пропорционально обеспечить работой. А это к чему приводит? К миграции. А мигрирует наш народ куда? В Россию, в Казахстан. Этот фактор тоже обуславливает поддержание тесных связей Узбекистана с ЕАЭС. Там другие условия для стран-членов, для мигрантов. Поэтому я считаю, исходя из этих условий, мы должны принимать решение", - отметил он.

По его предположению, переговоры об этом могут завершиться в ближайшее время.

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян
© Sputnik /
Мигранян: взаимоотношения в рамках ЕАЭС дает странам бесценный опыт

"Сейчас рассмотрение данного вопроса ускоряется. Недавно, буквально в начале декабря, в Самарканде была делегация во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. А значит, переговоры продолжаются. Полагаю, они скоро завершатся, в самое ближайшее время", - заключил Неъматов.

Напомним, в начале октября спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе визита в Узбекистан заявила, что президент республики Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС. По ее словам, анализ преимуществ и возможных рисков для Ташкента может завершиться уже к концу года.

Теги:
переговоры, вступление, ЕАЭС, МИД Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Минимализм навсегда: лучшие спортивные фото Sputnik за 2019 год
Акция Дорога памяти стартовала в Узбекистане
На пути к Дню Великой Победы: акция "Дорога памяти" стартовала в Узбекистане
Итоги выборов в парламент Узбекистана
Первые итоги выборов в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться