МИД озвучил даты визита Майка Помпео в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Государственный секретарь США Майк Помпео прибудет с визитом в Узбекистан 5 января, у него запланирована встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в пресс-службе МИД республики.
Ранее Помпео заявил, что в 2020 году планирует посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.
Шестого января Помпео примет участие в министерской встрече формата "Центральная Азия – США" ("С5+1").
"Стороны обсудят вопросы регионального сотрудничества, в частности — пути активизации экономического взаимодействия, укрепления безопасности границ, а также интеграции Афганистана в торговые и транспортные системы Центральной Азии", — сообщили в МИД.
Напомним, формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) был создан Соединенными Штатами и пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном — в сентябре 2015 года.