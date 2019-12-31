МИД озвучил даты визита Майка Помпео в Узбекистан

Ожидается, что госсекретаря Соединенных Штатов примет президент республики Шавкат Мирзиёев. Кроме того, в программе поездки — министерская встреча формата "Центральная Азия – США" ("С5+1").

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Государственный секретарь США Майк Помпео прибудет с визитом в Узбекистан 5 января, у него запланирована встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Ранее Помпео заявил, что в 2020 году планирует посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

"Пятого января 2020 года в Ташкент с визитом прибывает государственный секретарь США Майк Помпео. Делегация Госдепартамента США будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым", — говорится в публикации на официальном сайте министерства.

Шестого января Помпео примет участие в министерской встрече формата "Центральная Азия – США" ("С5+1").

"Стороны обсудят вопросы регионального сотрудничества, в частности — пути активизации экономического взаимодействия, укрепления безопасности границ, а также интеграции Афганистана в торговые и транспортные системы Центральной Азии", — сообщили в МИД.

Напомним, формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) был создан Соединенными Штатами и пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном — в сентябре 2015 года.