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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжествах в честь Дня конституции

Шавкат Мирзиёев стал обладателем престижной международной премии

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200104/13161580/Shavkat-Mirziev-stal-obladatelem-prestizhnoy-mezhdunarodnoy-premii.html

Жюри подчеркнуло вклад президента не только в развитие Узбекистана, но и всего региона Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Президент Узбекистана удостоен международной премии "За выдающийся вклад в Возрождение Тюркского мира", сообщает ИА Jahon.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с руководителями палат парламента, членами правительства, главами министерств и ведомств
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Об этом было объявлено в ходе специальной пресс-конференции Фонда писателей, интеллектуалов и деятелей искусства Тюркского мира (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı – TÜRKSAV) в Анкаре.

Сообщается, что решение о вручении данной премии главе Узбекистана было принято жюри единогласно. Они высоко оценили реформы, осуществляемые в республике в различных сферах жизни под руководством Мирзиёева.

Глава TÜRKSAV Яхё Энгин выразил Мирзиёеву "глубокое уважение, сердечные поздравления со скромным, но искренним знаком признания его беспрецедентных и исторических заслуг перед Узбекистаном, Центральной Азией, Турцией и Тюркским миром в целом".

Церемония награждения состоится в мае в Анкаре.

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TÜRKSAV – неправительственная организация, созданная в 1996 году по инициативе Турции. Основная цель международной премии TÜRKSAV – обратить внимание общественности результатам деятельности выдающихся личностей Тюркского мира, выразить им почести и уважение за вклад в укрепление и развитие тюркского ареала.

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Теги:
премия, Шавкат Мирзиёев



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