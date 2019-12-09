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В Пекине презентовали книгу о президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве

В Пекине презентовали книгу о президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве

UzDaily
Общество
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По словам посла республики Узбекистан в КНР Бахитера Саидова, издание данного труда является важным событием в истории узбекско-китайских отношений.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Пекине представили книгу "Президент Мирзиёев. Архитектор эпохи реформ Узбекистана" на китайском языке, сообщает UzDaily.

Презентация прошла в Китайском институте международных исследований /CIIS/ при МИД КНР.

В книгу, выпущенную издательством "Знания о мире", вошли 13 работ авторитетных китайских экспертов.

"Книга станет важным подспорьем для представителей китайских политико-формирующих, научных, академических и экспертных кругов в более глубоком понимании современных реформ в Узбекистане и стратегического влияния этих процессов на долгосрочные перспективы региональной безопасности и развития в Центральной Азии, с которой тесно связаны интересы КНР", - говорится в сообщении.

По словам посла республики Узбекистан в КНР Бахитера Саидова, издание данного труда является важным событием в истории узбекско-китайских отношений.

Он добавил, что в книге представлены концептуальные идеи авторов по дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем на новом этапе.

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"Безусловно, изложенные в книге оценки и инициативы имеют большое значение для разработки новых практических предложений, способствующих дальнейшему развитию и укреплению многопланового и долгосрочного сотрудничества между двумя странами", - отметил посол.

В мероприятии приняли участие директор вышеуказанного института Ци Чжэньхун, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, бывший заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Дэгуан, авторы некоторых статей этой книги, а также представители ряда учреждений и СМИ.

Теги:
президент, Президент, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, книга, Пекин, Пекин, Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан



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