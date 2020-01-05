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Председатель Минюста Узбекистана Руслан Давлетов

Глава Минюста объяснил, почему его сотрудники получают по 15 миллионов

Пресс-служба Минюста Узбекистана
Политика
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Министр юстиции Узбекистана Руслан Давлетов рассказал о том, как уровень зарплат госслужащих помогает справиться с коррупцией и кадровым дефицитом.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Руководители управлений Министерства юстиции Узбекистана ежемесячно зарабатывают в среднем 15-16 миллионов сумов. Об этом в ходе конференции в Ташкенте заявил глава ведомства Руслан Давлетов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, такой доход у руководящих работников складывается из нескольких частей. В зарплату включен базовый оклад по тарифной сетке, надбавки за стаж и ранг, доплата за сверхурочную работу и работу в праздничные дни, а также квартальные и годовые премии и выплаты к праздникам, например, Наврузу или Международному женскому дню для представительниц прекрасного пола. Сюда же входят отпускные, а также компенсация за питание и проезд.

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По мнению главы Минюста, скрывать доходы госслужащих не стоит — напротив, эта система должна быть прозрачной и понятной для всех.

Высокие зарплаты связаны с тем, что на ответственные посты привлекаются высококвалифицированные специалисты, прежде всего юристы. В частном секторе такие профессионалы также получают в среднем от 15 до 30 миллионов сумов. Чтобы госсектор мог конкурировать с частными организациями, а ценные кадры не разбегались из министерства, на государственном уровне ведется работа по привлечению эффективных сотрудников.

"Создание современной системы оплаты труда и социальной защиты персонала сводит к минимуму риск коррупции в министерстве. Мы хотели бы напомнить вам, что министерство всегда сообщало, сколько ему нужно платить, а вакансии в системе предоставляются на конкурсной основе", — отметил в своем выступлении Давлетов.

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В ходе прошедшей в Ташкенте конференции фонда "Умид" особое внимание представителями министерств и ведомств, в том числе Минюста, было обращено на узбекских специалистов, в настоящее время работающих или проживающих за рубежом. Одной из задач правительства Узбекистана на долгосрочную и среднесрочную перспективу — привлекать наиболее эффективных специалистов для работы на родине и создавать им комфортные конкурентные финансовые условия.

Теги:
борьба с коррупцией, госслужащие, зарплата, Минюст Узбекистана, Узбекистан



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