Стали известны имена избранных депутатов

ЦИК подвел итоги повторного голосования и пофамильно назвал тех, кто прошел в парламент 5 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Центризбирком опубликовал на своем сайте список депутатов, избранных из 25 избирательных округов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 5 января 2020 года.

Напомним, согласно протоколам и решениям, представленным 25 окружными избирательными комиссиями в ЦИК, по итогам второго тура выборов, проведенного 5 января, в депутаты в Законодательную палату Олий Мажлиса были избраны:

- 11 из 15 кандидатов от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана;

- 2 из 11 кандидатов от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш";

- 4 из 9 кандидатов от Народно-демократической партии Узбекистана;

- 4 из 10 кандидатов от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат";

- 4 из 5 кандидатов от Экологической партии Узбекистана.