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В Узбекистане проходит второй тур парламетских выборов

Стали известны имена избранных депутатов

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (126)
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ЦИК подвел итоги повторного голосования и пофамильно назвал тех, кто прошел в парламент 5 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Центризбирком опубликовал на своем сайте список депутатов, избранных из 25 избирательных округов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 5 января 2020 года.

Итоги выборов в Олий Мажлис
© Sputnik /
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса

Напомним, согласно протоколам и решениям, представленным 25 окружными избирательными комиссиями в ЦИК, по итогам второго тура выборов, проведенного 5 января, в депутаты в Законодательную палату Олий Мажлиса были избраны:

- 11 из 15 кандидатов от  Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана;

- 2 из 11 кандидатов от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш";

- 4 из 9 кандидатов от Народно-демократической партии Узбекистана;

- 4 из 10 кандидатов от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат";

- 4 из 5 кандидатов от Экологической партии Узбекистана.

 

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (126)
Теги:
итоги, ЦИК Узбекистана, Парламент, голосование, парламентские выборы, выборы



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