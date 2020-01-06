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В Узбекистане проходит второй тур парламетских выборов

Председатель ЦИК предположил, что кто-то пытается понизить доверие к выборам

Международный пресс-клуб
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (126)
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Sputnik Узбекистан
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В Центральную избирательную комиссию все еще поступают сообщения о том, что членам ЦИК на местах все еще не выплачена заработная плата.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. В своем заявлении председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов выразил возмущение тем, что члены избирательных комиссий на местах еще не получили расчет за выполненную работу.

Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса >>

По его словам, в Центральную избирательную комиссию все еще поступают сообщения о том, что членам ЦИК все еще не выплачена заработная плата.

"Данный вопрос был решен уже давно. За 10 дней до выборов мы выделили всем регионам достаточно средств. Как они все еще не могут получить свою зарплату? Я думаю, что это либо работа, проводимая против государственной политики, либо попытка понизить доверие к выборам," - заявил Абдусаломов.

Глава ЦИК поручил региональным чиновникам и председателям региональных избирательных комиссий немедленно разрешить сложившуюся ситуацию.

First Ratings by Russian-Chinese Agency to Be Released in 2015
© Flickr / Ken Teegardin
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Напомним, сегодня в ЦИКе объявили итоги второго тура голосования за депутатов в парламент. Партия УзЛиДеП получила 53 места, "Миллий тикланиш"— 36, "Адолат" — 24, НДПУ - 22, экологи - 15.

Конституционным правом воспользовались почти два миллиона избирателей, явка во втором туре составила 62,8%.

Получив парламентское большинство, представители партии УзЛиДеп имеют право предлагать кандидатуру премьер-министра страны на рассмотрение президенту Узбекистана.

 

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (126)
Теги:
Мирза-Улугбек Абдусаломов, Узбекистан, итоги выборов, Избирательные участки, ЦИК Узбекистана, депутаты, парламентские выборы, выборы



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