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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
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Украинский пассажирский лайнер разбился около тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни утром 8 января.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского лайнера Boеing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. На борту воздушного судна находились 179 человек, все они погибли.

Крушение украинского самолета в аэропорту Тегерана попало на видео
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"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграммы с соболезнованиями главам Украины и Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения украинского пассажирского самолета близ Тегерана. Глава нашего государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших", — говорится в публикации на официальном сайте главы государства.

Украинский пассажирский лайнер разбился около тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни утром 8 января. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание двигателя. На месте крушения уже найдены черные ящики.

Большинство пассажиров летевшего в Киев самолета — иранцы. Также среди них были граждане Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

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Теги:
Узбекистан, Крушение, крушение самолета, Иран, соболезнования, Шавкат Мирзиёев



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