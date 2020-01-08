Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

В ночь 8 сентября иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Кроме того, в среду рано утром украинский пассажирский лайнер потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов, заявил журналистам его пресс-секретарь Олег Осипов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий", — сказал Осипов.

По его словам, Медведев также поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан России с учетом различных сценариев развития ситуации.

В ночь 8 сентября иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

По данным иранского англоязычного телеканала Press TV, жертвами стали 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, американцев среди погибших нет.

Также в среду рано утром украинский пассажирский лайнер потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана. Он направлялся в Киев. На борту лайнера находились 179 человек, все они погибли.