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Премьер-министр России Дмитрий Медведев

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200108/13174727/Medvedev-poruchil-otsenit-bezopasnost-poletov-na-Blizhnem-Vostoke.html

В ночь 8 сентября иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Кроме того, в среду рано утром украинский пассажирский лайнер потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов, заявил журналистам его пресс-секретарь Олег Осипов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий", — сказал Осипов.

По его словам, Медведев также поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан России с учетом различных сценариев развития ситуации.

Протестующие с фотографиями убитого генерала КСИР Касема Сулеймани и президентом Хассаном Роухани, 3 января 2020 года
© AFP 2018 / TAUSEEF MUSTAFA
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
В ночь 8 сентября иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

По данным иранского англоязычного телеканала Press TV, жертвами стали 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, американцев среди погибших нет.

Также в среду рано утром украинский пассажирский лайнер потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана. Он направлялся в Киев. На борту лайнера находились 179 человек, все они погибли.

Теги:
безопасность, полеты, США, Иран, Ближний Восток, политика, Дмитрий Медведев



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