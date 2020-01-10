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Флаги Туркменистана и Республики Узбекистан

Замминистра иностранных дел провел встречу с послом Туркменистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200110/13191831/Zamministra-inostrannykh-del-provel-vstrechu-s-poslom-Turkmenistana.html

Стороны обсудили итоги прошедшего года и наметили планы на перспективу, подтвердив заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия во всех областях, представляющих взаимный интерес.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана Язгулы Маммедовым, сообщает пресс-служба МИД

На встрече рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках регулярных контактов между президентом Узбекистана и президентом Туркменистана. Вместе с тем подвели итоги узбекско-туркменских отношений за 2019 году.

Стороны с удовлетворением отметили динамичный характер двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия во всех областях, представляющих взаимный интерес.

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Стороны также обменялись мнениями по графику и повестке дня совместных мероприятий в 2020 году на высшем и других уровнях.

Теги:
Узбекистан, Посол, Туркменистан, заместитель министра, МИД Узбекистана



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