Замминистра иностранных дел провел встречу с послом Туркменистана

Стороны обсудили итоги прошедшего года и наметили планы на перспективу, подтвердив заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия во всех областях, представляющих взаимный интерес.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана Язгулы Маммедовым, сообщает пресс-служба МИД

На встрече рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках регулярных контактов между президентом Узбекистана и президентом Туркменистана. Вместе с тем подвели итоги узбекско-туркменских отношений за 2019 году.

Стороны с удовлетворением отметили динамичный характер двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия во всех областях, представляющих взаимный интерес.

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Стороны также обменялись мнениями по графику и повестке дня совместных мероприятий в 2020 году на высшем и других уровнях.