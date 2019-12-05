Экспорт электроэнергии из Туркменистана в Узбекистан полностью восстановлен

Туркменистан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан в минувшее воскресенье. Аварийное отключение произошло утром 4 декабря.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Импорт электроэнергии в Узбекистан из Туркменистана полностью восстановлен, сообщили в пресс-службе АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

По данным компании, утром 4 декабря произошло аварийное отключение на высоковольтной линии на 500 кВ, соединяющей подстанции "Сердар" (Туркменистан) и "Каракуль" (Узбекистан). Региональные филиалы туркменской корпорации поручили своим бригадам выявить и ликвидировать неполадки.

"Позже стало известно, что линия была отключена вблизи границы из-за обрыва провода. Линию отремонтировали узбекские энергетики", — говорится в публикации.

Импорт электроэнергии был полностью восстановлен сегодня в 16.23.

Напомним, Туркменистан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан 1 декабря. В тот же день из соседней республики было импортировано 14,9 миллиона кВт.ч электроэнергии, 2 декабря — 15,4 миллиона кВт.ч. Поставки осуществляются в соответствии с графиком и объемами, которые были утверждены соглашением между "Национальными электрическими сетями Узбекистана" "Туркменэнерго".