Глава МИД Узбекистана посетит с рабочим визитом Индию

Абдулазиз Камилов прибудет в Нью-Дели в понедельник и проведет ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 14-15 января посетит с рабочим визитом Индию, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе визита дипломат встретится в Нью-Дели с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Также узбекская делегация примет участие в работе 5-й международной конференции Raisina Dialogue, на полях которой, как ожидается, состоятся двусторонние встречи с главами иностранных делегаций, участвующих в форуме.