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Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова

Глава МИД Узбекистана посетит с рабочим визитом Индию

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200111/13193043/Glava-MID-Uzbekistana-posetit-s-rabochim-vizitom-Indiyu.html

Абдулазиз Камилов прибудет в Нью-Дели в понедельник и проведет ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 14-15 января посетит с рабочим визитом Индию, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе визита дипломат встретится в Нью-Дели с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Также узбекская делегация примет участие в работе 5-й международной конференции Raisina Dialogue, на полях которой, как ожидается, состоятся двусторонние встречи с главами иностранных делегаций, участвующих в форуме.

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Теги:
визит, Индия, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана, Узбекистан



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