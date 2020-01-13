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Джахонгир Артыкходжаев

Джахонгир Артыкходжаев утвержден хокимом Ташкента

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200113/13205324/Dzhakhongir-Artykkhodzhaev-utverzhden-khokimom-Tashkenta.html

Все участники сессии единогласно проголосовали за кандидатуру действующего хокима. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Ташкентский городской Совет народных депутатов единогласно утвердил решение о назначении Джахонгира Артыкходжаева хокимимом столицы, сообщается на официальном сайте.

Джахонгир Артыкходжаев утвержден хокимом Ташкента
Хокимият Ташкента
Джахонгир Артыкходжаев утвержден хокимом Ташкента

Премьер-министр Абдулла Арипов, присутствовавший на заседании, зачитал представление президента об утверждении кандидатуры на пост хокима города Ташкента Артиходжаева Джахонгира Абидовича.

Хоким Ташкента начал принимать обращения через личный портал >>

Все участники сессии единогласно проголосовали за кандидатуру действующего хокима.

Напоминаем, что Артыкходжаев был назначен хокимом в 2018 году.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Джахонгир Артыкходжаев, Хокимият Ташкента, выборы хокимов, Хокимият, хокимият, хоким, хоким, Ташкент, Ташкент



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