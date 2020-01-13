Джахонгир Артыкходжаев утвержден хокимом Ташкента

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Ташкентский городской Совет народных депутатов единогласно утвердил решение о назначении Джахонгира Артыкходжаева хокимимом столицы, сообщается на официальном сайте.
Премьер-министр Абдулла Арипов, присутствовавший на заседании, зачитал представление президента об утверждении кандидатуры на пост хокима города Ташкента Артиходжаева Джахонгира Абидовича.
Хоким Ташкента начал принимать обращения через личный портал >>
Все участники сессии единогласно проголосовали за кандидатуру действующего хокима.
Напоминаем, что Артыкходжаев был назначен хокимом в 2018 году.