Джахонгир Артыкходжаев утвержден хокимом Ташкента

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В Узбекистане упростили порядок получения прописки Кабмин республики принял постановление о мерах по дальнейшему упрощению порядка оформления постоянной и временной прописки в стране. 12

Некоторые медицинские справки можно будет получить онлайн С 1 апреля 2020 года отменяется практика выдачи напрямую справки о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. 60