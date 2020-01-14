Визит Лаврова в Ташкент: что обсудят стороны в новых мировых реалиях

Запланированный на 12-13 января визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан перенесен на более поздние даты. Ташкент глава МИД РФ посетит на обратном пути из Индии 15-16 января.

Ряд международных встреч российского дипломата проходит в условиях обострения на Ближнем Востоке. Впрочем, ситуация в Иране незначительно скорректировала график Сергея Лаврова, к тому же программа визита осталась без изменений. В частности, намечен прием у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, переговоры по широкому кругу политических, экономических и культурных вопросов, а также выступление Лаврова в Ташкентском филиале МГИМО.

Торговать без доллара?

Точная повестка, конечно, не оглашается, но по общему контексту российско-узбекских отношений можно указать на основные сферы.

Первое – экономика. Между Россией и Узбекистаном реализуется целая программа экономических и инвестиционных мер на 2019-2024 годы на общую сумму $25 миллиардов. Бурно развивается торговля, и товарооборот за январь-ноябрь 2019-го уже достиг $5,8 миллиарда. Судя по всему, запланированы меры по дальнейшему развитию экономических отношений, в числе которых снятие различного рода барьеров.

Не исключено, что на переговорах в Ташкенте будут обсуждаться вопросы взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС. Пока что решения о вступлении республики в союз не принято, хотя интерес высказан и есть стремление изучить вопрос и взвесить выгоды. В этих условиях логична выработка промежуточных шагов, направленных на укрепление связей Ташкента и стран ЕАЭС, с учетом позиции узбекской стороны и правил Таможенного союза.

Интересное мнение высказал руководитель представительства Российского экспортного центра в Узбекистане Дмитрий Прохоренко. По его словам, готовится прямая конвертация рубля в сумы и наоборот, без посредничества доллара или евро. Прохоренко считает, что такая прямая конвертация может быть введена уже в 2020 году. Это был бы очень важный шаг.

Пока рубль конвертируется в сум через доллар, торговля России и Узбекистана, в сущности, определяется операциями с третьими странами и полученной от нее валютной выручкой. Узбекистану при отношении с РФ приходится выделять часть своих валютных доходов для оплаты российского импорта и продавать свою продукцию в Россию также за доллары. Исключение иностранной валюты из этой цепочки данные ограничения снимает.

Эксперт рассказал, что требуется для прямой конвертации рубля в сумы >>

Торговлю на основе прямой конвертации рубля в сумы можно первоначально организовать на основе клиринговых соглашений (межгосударственное торговое соглашение, предусматривающие обмен товарами и услугами на оговоренную сумму; продавцы и покупатели участвуют в нем через уполномоченные агентства), а впоследствии и по свободной купле-продажи рублей и сумов на валютном рынке. В любом случае, предстоит внимательное рассмотрение на межправительственном уровне.

Учить и учиться

Для их подготовки в Ташкенте в 2019 году открылся филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В 2020-м, по словам посла России в Узбекистане Владимира Тюрденева, будут открыты три филиала российских университетов, также на рассмотрении еще три заявки. Взаимодействие в данной сфере также требует внимания со стороны министров иностранных дел. Само по себе образование – это тоже экономика, только долгосрочная.

Безопасность в условиях мировой напряженности

Вторая большая тема для обсуждения – образование. В Узбекистане открываются представительства и филиалы российских университетов. РФ нуждается в квалифицированных работниках из Узбекистана, хорошо владеющих русским языком и адаптированных к российскому обществу. И самому Узбекистану тоже нужны квалифицированные специалисты практически для всех отраслей экономики. Особенно кадровый вопрос актуален в рамках строительства АЭС, которая потребует на этапе возведения и эксплуатации профессиональных сотрудников, знакомых с российской атомной технологией.

Третье направление диалога – безопасность. Очевидно, что в свете событий на Ближнем Востоке важным компонентом переговоров на уровне министров иностранных дел будет пакет по безопасности. В него, вероятно, войдут многие вопросы, касающиеся недопущения разрастания напряженности в регионе, урегулирования возникшего кризиса, подготовки к возможному ухудшению обстановки. Дальнейшая дестабилизация Ирана может привести к резкому обострению военно-политической обстановки во всем регионе.

В контексте безопасности, конечно, получает большое значение взаимодействие по линии Узбекистан – ОДКБ военно-техническое сотрудничество, которое может проявиться в виде перевооружения узбекской армии новой российской техникой.

Чем сильнее осложняется ситуация на Ближнем Востоке, тем большее значение Узбекистан приобретает и для Москвы, и для ОДКБ в качестве партнера по безопасности и потенциального военного союзника.

А значит, тем для обстоятельного разговора у Сергея Лаврова с коллегами в Ташкенте будет немало. Осталось дождаться итогов и, возможно, конкретных соглашений или программ.