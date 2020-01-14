Визит Лаврова в Ташкент: что обсудят стороны в новых мировых реалиях

Ряд международных встреч российского дипломата проходит в условиях обострения на Ближнем Востоке. Впрочем, ситуация в Иране незначительно скорректировала график Сергея Лаврова, к тому же программа визита осталась без изменений. В частности, намечен прием у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, переговоры по широкому кругу политических, экономических и культурных вопросов, а также выступление Лаврова в Ташкентском филиале МГИМО.
Торговать без доллара?
Точная повестка, конечно, не оглашается, но по общему контексту российско-узбекских отношений можно указать на основные сферы.
Первое – экономика. Между Россией и Узбекистаном реализуется целая программа экономических и инвестиционных мер на 2019-2024 годы на общую сумму $25 миллиардов. Бурно развивается торговля, и товарооборот за январь-ноябрь 2019-го уже достиг $5,8 миллиарда. Судя по всему, запланированы меры по дальнейшему развитию экономических отношений, в числе которых снятие различного рода барьеров.
Не исключено, что на переговорах в Ташкенте будут обсуждаться вопросы взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС. Пока что решения о вступлении республики в союз не принято, хотя интерес высказан и есть стремление изучить вопрос и взвесить выгоды. В этих условиях логична выработка промежуточных шагов, направленных на укрепление связей Ташкента и стран ЕАЭС, с учетом позиции узбекской стороны и правил Таможенного союза.
Интересное мнение высказал руководитель представительства Российского экспортного центра в Узбекистане Дмитрий Прохоренко. По его словам, готовится прямая конвертация рубля в сумы и наоборот, без посредничества доллара или евро. Прохоренко считает, что такая прямая конвертация может быть введена уже в 2020 году. Это был бы очень важный шаг.
Эксперт рассказал, что требуется для прямой конвертации рубля в сумы >>
Торговлю на основе прямой конвертации рубля в сумы можно первоначально организовать на основе клиринговых соглашений (межгосударственное торговое соглашение, предусматривающие обмен товарами и услугами на оговоренную сумму; продавцы и покупатели участвуют в нем через уполномоченные агентства), а впоследствии и по свободной купле-продажи рублей и сумов на валютном рынке. В любом случае, предстоит внимательное рассмотрение на межправительственном уровне.
Учить и учиться
Для их подготовки в Ташкенте в 2019 году открылся филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В 2020-м, по словам посла России в Узбекистане Владимира Тюрденева, будут открыты три филиала российских университетов, также на рассмотрении еще три заявки. Взаимодействие в данной сфере также требует внимания со стороны министров иностранных дел. Само по себе образование – это тоже экономика, только долгосрочная.
Безопасность в условиях мировой напряженности
Третье направление диалога – безопасность. Очевидно, что в свете событий на Ближнем Востоке важным компонентом переговоров на уровне министров иностранных дел будет пакет по безопасности. В него, вероятно, войдут многие вопросы, касающиеся недопущения разрастания напряженности в регионе, урегулирования возникшего кризиса, подготовки к возможному ухудшению обстановки. Дальнейшая дестабилизация Ирана может привести к резкому обострению военно-политической обстановки во всем регионе.
В контексте безопасности, конечно, получает большое значение взаимодействие по линии Узбекистан – ОДКБ военно-техническое сотрудничество, которое может проявиться в виде перевооружения узбекской армии новой российской техникой.
А значит, тем для обстоятельного разговора у Сергея Лаврова с коллегами в Ташкенте будет немало. Осталось дождаться итогов и, возможно, конкретных соглашений или программ.