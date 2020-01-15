Лавров прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба консульского отдела посольства РФ в Ташкенте.
В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова российского министра встретили первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев и другие высокопоставленные лица.
В рамках программы визита Лавров встретится с главой республики Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Абдулазизом Камиловым.
Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят двустороннее политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие.
В ведомстве рассказали, что "особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября 2018 года государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях".
Ташкент - третий и заключительный пункт маршрута Лаврова в рамках турне по Азии. Ранее глава МИД РФ посетил с рабочими визитами Шри-Ланку и Индию.