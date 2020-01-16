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Рамзан Кадыров снял с себя полномочия из-за временной нетрудоспособности

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200116/13228742/Ramzan-Kadyrov-snyal-s-sebya-polnomochiya-iz-za-vremennoy-netrudosposobnosti.html

Известно, что после прохождения курса лечения Кадыров вернется к исполнению обязанностей в полном объеме.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, сообщает РИА Новости.

Известно, что после прохождения курса лечения Кадыров вернется к исполнению обязанностей в полном объеме.

"В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года", - говорится в документе.

Документ подписан 13 января.

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Представители властей региона отметили, что Кадыров делал так и раньше, подобная практика есть и в других российских регионах.

Теги:
политика, Политик, Чеченская республика, Рамзан Кадыров



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