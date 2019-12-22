Рамзан Кадыров бросил вызов бойцу Емельяненко – что ответил спортсмен

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко.
Он опубликовал в Instagram видео, в котором бросил спортсмену вызов, при этом добавив, что пока не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее — по правилам бокса или ММА.
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Емельяненко опубликовал у себя в профиле видео Кадырова.
"Флешмоб "вызови Емельяненко на бой" дошел и до моего друга Рамзана. "Ахмат" — сила!" — подписал он ролик.
В ноябре состоялся бой Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Боец ММА нокаутировал соперника в первом раунде.
Следующим соперником тяжеловеса должен стать российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.