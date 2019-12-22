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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров бросил вызов бойцу Емельяненко – что ответил спортсмен

© Sputnik / Саид Царнаев
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191222/13070455/Ramzan-Kadyrov-brosil-vyzov-AleksandruEmelyanenko--chto-otvetil-sportsmen.html

Политик заявил о готовности провести с бывшим бойцом клуба "Ахмат" боксерский матч или встречу по правилам ММА.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко.

Он опубликовал в Instagram видео, в котором бросил спортсмену вызов, при этом добавив, что пока не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее — по правилам бокса или ММА.

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Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95)

Емельяненко опубликовал у себя в профиле видео Кадырова.

"Флешмоб "вызови Емельяненко на бой" дошел и до моего друга Рамзана. "Ахмат" — сила!" — подписал он ролик.

В ноябре состоялся бой Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Боец ММА нокаутировал соперника в первом раунде.

Следующим соперником тяжеловеса должен стать российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.




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