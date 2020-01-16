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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин

Госдума РФ одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200116/13235212/Gosduma-RF-odobrila-naznachenie-Mishustina-na-post-premer-ministra.html

Пятнадцатого января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства и предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьера.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Государственная дума РФ на заседании в четверг утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра России, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра
За его назначение проголосовали 383 депутата, воздержался 41 законодатель. Против не выступил никто.

Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку.

Пятнадцатого января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Министры будут временно исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989-м окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году — аспирантуру этого института. Является доктором экономических наук.

С 6 апреля 2010-го Мишустин — руководитель Федеральной налоговой службы России.

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Теги:
Правительство РФ, Госдума РФ, политика, Россия, Михаил Мишустин



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