Мирзиёев назначил членов Сената Олий Мажлиса Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На сайте главы государства опубликован текст указа президента страны о назначении членов Верхней палаты парламента.
"В соответствии со статьей 77 Конституции Республики Узбекистан и статьей 75 Избирательного кодекса Республики Узбекистан назначить членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан:
Аюпова Шавката Абдуллаевича — директора Института математики имени В. И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан
Баситханову Эльмиру Иркиновну — заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан — председателя Комитета женщин Узбекистана
Рафикова Кудратуллу Мирсагатовича — председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана
Рахманкулова Мир-Акбара Ходжи-Акбаровича — первого заместителя директора Института стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан
Саидова Сирожиддина Салоховича — председателя Союза писателей Узбекистана
Сайфуллаева Бахтиера — министра культуры Республики Узбекистан — ректора Государственной консерватории Узбекистана
Санакулова Кувандика — генерального директора государственного предприятия «Навоийский горно-металлургический комбинат»
Сафоева Содика Солиховича — первого заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Саъдуллаева Алишера Зафар угли — первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта
Турдиева Содикжона — председателя правления Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний»
Ходжиматова Минхажидина Мирзажановича — руководителя Республиканского центра духовности и просветительства
Худайбергенова Турсинхана Айдаровича — советника Президента Республики Узбекистан
Юлдашева Бехзода Садиковича — президента Академии наук Республики Узбекистан," - говорится в сообщении.