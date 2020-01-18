Мирзиёев назначил членов Сената Олий Мажлиса Узбекистана

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Зеленский дал премьер-министру Гончаруку второй шанс Во время встречи с Гончаруком украинский лидер поставил перед действующим премьер-министром Украины ряд новых задач. 0

УзЛиДеП выдвинула кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра Согласно законодательству, кандидатура на пост премьер-министра предоставляется на рассмотрение президента страны партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса. 214