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Письменный набор главы государства

Мирзиёев назначил членов Сената Олий Мажлиса Узбекистана

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200118/13246957/Mirziev-naznachil-chlenov-Senata-Oliy-Mazhlisa-Uzbekistana.html

В документе представлен полный список имен сенаторов с должностями, которые они занимают. Указ вступает в силу с момента подписания.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На сайте главы государства опубликован текст указа президента страны о назначении членов Верхней палаты парламента.

"В соответствии со статьей 77 Конституции Республики Узбекистан и статьей 75 Избирательного кодекса Республики Узбекистан назначить членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан:

Аюпова Шавката Абдуллаевича — директора Института математики имени В. И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан

Баситханову Эльмиру Иркиновну — замести­теля Премьер-министра Республики Узбекистан — председателя Комитета женщин Узбекистана

Рафикова Кудратуллу Мирсагатовича — председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана

Рахманкулова Мир-Акбара Ходжи-Акбаровича — первого заместителя директора Института стратегических и межрегиональных исследований при 
Президенте Республики Узбекистан

Саидова Сирожиддина Салоховича — председателя Союза писателей Узбекистана

Сайфуллаева Бахтиера — министра культуры Республики Узбекистан — ректора Государственной консерватории Узбекистана

Санакулова Кувандика — генерального директора государственного предприятия «Навоийский горно-металлургический комбинат»

Сафоева Содика Солиховича — первого заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Саъдуллаева Алишера Зафар угли — первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта

Турдиева Содикжона — председателя правления Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний»

Ходжиматова Минхажидина Мирзажановича — руководителя Республиканского центра духовности и просветительства

Худайбергенова Турсинхана Айдаровича — советника Президента Республики Узбекистан

Юлдашева Бехзода Садиковича — президента Академии наук Республики Узбекистан," - говорится в сообщении.

Теги:
Узбекистан, подписание документов, назначение, Указ, Сенат Олий Мажлиса, Президент



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