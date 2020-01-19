Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония вручения удостоверений и нагрудных знаков новоизбранным депутатам Законодательной палаты и членам Сената Олий Мажлиса, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.
По итогам парламентских выборов Центризбирком зарегистрировал 150 депутатов Законодательной палаты и 97 членов Сената. Тринадцать членов верхней палаты были назначены президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Вакантными остаются еще три места, которые будут заняты решением главы государства.
На церемонии была выражена надежда на то, что члены парламента будут использовать всю свою энергию, огромный научный, творческий, лидерский потенциал и человеческие качества во благо родной страны.
Напомним, первые заседания палат нового парламента Узбекистана состоятся 20 января.