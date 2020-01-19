На мероприятии была выражена надежда на то, что члены парламента будут использовать всю свою энергию, огромный научный, творческий, лидерский потенциал и человеческие качества во благо родной страны.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония вручения удостоверений и нагрудных знаков новоизбранным депутатам Законодательной палаты и членам Сената Олий Мажлиса, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

Пресс-служба ЦИК Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки

По итогам парламентских выборов Центризбирком зарегистрировал 150 депутатов Законодательной палаты и 97 членов Сената. Тринадцать членов верхней палаты были назначены президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Вакантными остаются еще три места, которые будут заняты решением главы государства.

Пресс-служба ЦИК Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки

На церемонии была выражена надежда на то, что члены парламента будут использовать всю свою энергию, огромный научный, творческий, лидерский потенциал и человеческие качества во благо родной страны.

Пресс-служба ЦИК Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки

Напомним, первые заседания палат нового парламента Узбекистана состоятся 20 января.