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Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки

Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки

Пресс-служба ЦИК
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (132)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200119/13252782/Deputatam-Zakonodatelnoy-palaty-i-chlenam-Senata-vruchili-udostovereniya-i-znachki.html

На мероприятии была выражена надежда на то, что члены парламента будут использовать всю свою энергию, огромный научный, творческий, лидерский потенциал и человеческие качества во благо родной страны.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония вручения удостоверений и нагрудных знаков новоизбранным депутатам Законодательной палаты и членам Сената Олий Мажлиса, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки
Пресс-служба ЦИК
Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки

По итогам парламентских выборов Центризбирком зарегистрировал 150 депутатов Законодательной палаты и 97 членов Сената. Тринадцать членов верхней палаты были назначены президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Вакантными остаются еще три места, которые будут заняты решением главы государства.

Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки
Пресс-служба ЦИК
Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки

На церемонии была выражена надежда на то, что члены парламента будут использовать всю свою энергию, огромный научный, творческий, лидерский потенциал и человеческие качества во благо родной страны.

Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки
Пресс-служба ЦИК
Депутаты Законодательной палаты и члены Сената получили удостоверения и значки

Напомним, первые заседания палат нового парламента Узбекистана состоятся 20 января.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (132)
Теги:
ЦИК Узбекистана, Узбекистан, церемония, Сенат Олий Мажлиса



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