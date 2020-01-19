15:59 19 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставка правительства РФ (8)
114 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1325/36/13253666.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200119/13253491/Medvedev-obyasnil-pochemu-ego-pravitelstvo-ushlo-v-otstavku.html

В частности, политик отметил, что срок деятельности двух правительств, которые он возглавлял, в общей сложности составил почти восемь лет: "это огромный срок".

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему почему было принято решение об отставке кабинета министров. По его словам, это связано как с необходимостью обеспечить президенту страны Владимиру Путину возможность обсуждать и принимать решения в рамках обновления политической системы без оглядки на какие-либо другие факторы, включая фактор правительства, так и с длительностью работы нынешнего состава кабмина.

© Sputnik / Екатерина Штукина
Правительство России в полном составе уходит в отставку — Медведев
"Что же касается того, почему, то я отмечу два момента. Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", — заявил политик в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос о том, как и почему принималось решение об отставке.

Также Медведев отметил, что срок деятельности двух правительств, которые он возглавлял, в общей сложности составил почти восемь лет. По его словам, это огромный срок, за новейшую историю России такое было впервые. 

Напомним, пятнадцатого января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. 

Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, который до этого занимал пост главы Федеральной налоговой службы РФ.

После освобождения от исполнения обязанностей главы правительства Дмитрий Медведев был назначен заместителем президента в Совете безопасности страны.

Тема:
Отставка правительства РФ (8)

По теме

Политолог: отставка правительства РФ — это реальная смена формата
Теги:
Отставка Правительства, Владимир Путин, Правительство РФ, политика, Россия, Дмитрий Медведев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин в хоккейном матче
Мудрый экономист, жесткий налоговик и поклонник хоккея - кто такой Мишустин
Сергей Лавров: в Евросоюзе расцветает неонацизм
Лавров заявил, что в странах Евросоюза расцветает неонацизм — видео
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться