Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

В частности, политик отметил, что срок деятельности двух правительств, которые он возглавлял, в общей сложности составил почти восемь лет: "это огромный срок".

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему почему было принято решение об отставке кабинета министров. По его словам, это связано как с необходимостью обеспечить президенту страны Владимиру Путину возможность обсуждать и принимать решения в рамках обновления политической системы без оглядки на какие-либо другие факторы, включая фактор правительства, так и с длительностью работы нынешнего состава кабмина.

Также Медведев отметил, что срок деятельности двух правительств, которые он возглавлял, в общей сложности составил почти восемь лет. По его словам, это огромный срок, за новейшую историю России такое было впервые.

"Что же касается того, почему, то я отмечу два момента. Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", — заявил политик в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос о том, как и почему принималось решение об отставке.

Напомним, пятнадцатого января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.

Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, который до этого занимал пост главы Федеральной налоговой службы РФ.

После освобождения от исполнения обязанностей главы правительства Дмитрий Медведев был назначен заместителем президента в Совете безопасности страны.