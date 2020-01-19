Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему почему было принято решение об отставке кабинета министров. По его словам, это связано как с необходимостью обеспечить президенту страны Владимиру Путину возможность обсуждать и принимать решения в рамках обновления политической системы без оглядки на какие-либо другие факторы, включая фактор правительства, так и с длительностью работы нынешнего состава кабмина.
Также Медведев отметил, что срок деятельности двух правительств, которые он возглавлял, в общей сложности составил почти восемь лет. По его словам, это огромный срок, за новейшую историю России такое было впервые.
Напомним, пятнадцатого января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.
Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, который до этого занимал пост главы Федеральной налоговой службы РФ.
После освобождения от исполнения обязанностей главы правительства Дмитрий Медведев был назначен заместителем президента в Совете безопасности страны.