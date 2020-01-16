Путин назначил Мишустина премьер-министром России

Ранее Госдума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За его назначение проголосовали 383 депутата, воздержался 41 законодатель. Против не выступил никто.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны. Документ опубликован на сайте Кремля.

В среду Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации", — говорится в документе. Указ уже вступил в силу.

На заседании в четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства.

За его назначение проголосовали 383 депутата, воздержался 41 законодатель. Против не выступил никто. Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал держать связь с Госдумой.

Кроме того, он пообещал доложить депутатам в ходе отчета в апреле о взятом новым правительством курсе. Выступая перед депутатами, Мишустин заявил, что надо вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, "если есть лишнее давление, нужно понять, какое".