19:20 16 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Срочно:

Путин назначил Мишустина премьер-министром России

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставка правительства РФ (7)
70 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1323/69/13236921.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200116/13236158/Putin-podpisal-ukaz-o-naznachenii-premerom-Mishustina.html

Ранее Госдума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За его назначение проголосовали 383 депутата, воздержался 41 законодатель. Против не выступил никто.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны. Документ опубликован на сайте Кремля.

Олег Морозов
© Sputnik / Владимир Федоренко
Морозов рассказал, зачем правительство России ушло в отставку
В среду Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации", — говорится в документе. Указ уже вступил в силу.

На заседании в четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства.

За его назначение проголосовали 383 депутата, воздержался 41 законодатель. Против не выступил никто. Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал держать связь с Госдумой.

Кроме того, он пообещал доложить депутатам в ходе отчета в апреле о взятом новым правительством курсе. Выступая перед депутатами, Мишустин заявил, что надо вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, "если есть лишнее давление, нужно понять, какое".

Тема:
Отставка правительства РФ (7)
Теги:
политика, Правительство РФ, Россия, Премьер-министр, Михаил Мишустин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
Delta flight dumps jet-fuel over Los Angeles
В США самолет сбросил топливо на школьный квартал – пострадали 60 человек
Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться