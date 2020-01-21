Началось совместное заседание обеих палат парламента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В столице стартовало совместное заседание верхней и нижней палат Олий Мажлиса республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Участие во встрече принимает президент Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что сегодня в ходе заседания будет утвержден премьер-министр страны.
Напомним, что ранее на пост премьера УзЛиДеП выдвинула кандидатуру Абдуллы Арипова.
Согласно законодательству, кандидатура на пост премьер-министра предоставляется на рассмотрение президента страны партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.