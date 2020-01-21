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В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Началось совместное заседание обеих палат парламента Узбекистана

Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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В Ташкенте проходит совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. В заседании принимает участие президент страны.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В столице стартовало совместное заседание верхней и нижней палат Олий Мажлиса республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Участие во встрече принимает президент Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что сегодня в ходе заседания будет утвержден премьер-министр страны.

Напомним, что ранее на пост премьера УзЛиДеП выдвинула кандидатуру Абдуллы Арипова.

Согласно законодательству, кандидатура на пост премьер-министра предоставляется на рассмотрение президента страны партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.

Теги:
Узбекистан, заседание, Законодательная палата Олий Мажлиса, Сенат Республики Узбекистан, Парламент



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