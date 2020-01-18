УзЛиДеП выдвинула кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра

Согласно законодательству, кандидатура на пост премьер-министра предоставляется на рассмотрение президента страны партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На заседании политического совета Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана рассмотрены итоги участия УзЛиДеП в выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса, местные Кенгаши народных депутатов, пишет газета "Народное слово".

Выступивший на мероприятии председатель Исполнительного комитета политического совета УзЛиДеП Актам Хаитов отметил, что партия успешно участвовала в выборах, заняв 53 депутатских места в Законодательной палате Олий Мажлиса, вновь сохранив лидирующую позицию в парламенте.

На заседании членами политического совета обсужден вопрос о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра Абдуллы Арипова. Кандидатура на этот пост предоставляется на рассмотрение президента страны партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.