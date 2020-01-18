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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

УзЛиДеП выдвинула кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200118/13246634/UzLiDeP-vydvinula-kandidaturu-Abdully-Aripova-na-post-premer-ministra.html

Согласно законодательству, кандидатура на пост премьер-министра предоставляется на рассмотрение президента страны партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На заседании политического совета Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана рассмотрены итоги участия УзЛиДеП в выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса, местные Кенгаши народных депутатов, пишет газета "Народное слово".

Итоги выборов в Олий Мажлис
© Sputnik /
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса

Выступивший на мероприятии председатель Исполнительного комитета политического совета УзЛиДеП Актам Хаитов отметил, что партия успешно участвовала в выборах, заняв 53 депутатских места в Законодательной палате Олий Мажлиса, вновь сохранив лидирующую позицию в парламенте.

На заседании членами политического совета обсужден вопрос о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра Абдуллы Арипова. Кандидатура на этот пост предоставляется на рассмотрение президента страны партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.

Теги:
Узбекистан, Кандидат, выборы, УзЛиДеП, Абдулла Арипов



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