Мирзиёев призвал парламент не поддаваться эйфории и признать недостатки

На заседании указано, что общей задачей правительства, Центрального банка и хокимов всех уровней будет увеличение объема ВВП в 2 раза - до 100 миллиардов долларов, снижение уровня инфляции до 5 процентов.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. На заседании обеих палат парламента, где выступил глава государства, было подчеркнуто, что в Законодательную палату и в Сенат избраны наиболее достойные, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Депутаты и сенаторы должны быть безупречно проинформированы о ситуации на местах, подчеркнул президент, им необходимо думать о том, какие законы реализуются, каков будет их результат.

Нужно быстро решать проблемы народа и принимать законодательные акты, которые упростят этот процесс.

Премьер-министр и назначаемые им должностные лица должны понимать, что сегодняшние депутаты и сенаторы - это не те, кто сидел здесь вчера. Если кандидат честно и верно служил народу, то обе палаты за него проголосуют, подчеркнул Мирзиёев.

По словам президента, большое внимание сегодня уделяется действиям законодателей страны. Результатов ждет и народ, и международное сообщество. Задачи очень серьезные, и от того, как они будут реализованы, зависит репутация страны на мировой платформе.

Необходимо и дальше совершенствовать социальную сферу, расширяя охват населения. Изменения должны произойти в медицине, образовании и других областях.

"Перед нами много проблем. Мы уже 3 года осуществляем реформы - этого времени недостаточно, но мы постарались подготовить законодательную основу для преобразований," - отметил президент.

Глава государства обратил внимание также на то, что большинство законов направлены на стабилизацию экономики страны. Ведь именно она является фактором развития демократического общества.

"Мы многие годы любовались красивыми цифрами, но от них не было пользы для народа, - отметил президент. - У нас много недостатков. Не могу сказать, что мы определили стратегию развития за 3 года. Не могу сказать, что народ доволен этой стратегией".

Не поддаваясь эйфории, подчеркнул Мирзиёев, Узбекистану нужно продолжать делать шаги вперед и благодарить народ за то, что он начал верить в свою страну.

Сейчас, по мнению главы государства, преждевременно заявлять о том, что правительство справляется с возложенными на него задачами. Народ ждет больших и конкретных результатов, подчеркнуто на заседании.

"На местах имеется множество ожидающих своего решения проблем и вопросов. Все более возрастают требования и запросы людей, – сказал президент. – Поэтому от всех членов нового правительства требуется критический подход к работе курируемых и руководимых ими сфер, реализация запланированных мер с избытком, в полном объеме выполнение обещаний, данных народу и парламенту. Словом, результативность на деле и реализация интересов народа будут главным критерием оценки деятельности каждого члена правительства".

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Отмечалось, что на следующие пять лет задана высокая планка по обеспечению значительных темпов экономического роста, совершенствованию налогово-бюджетной политики, развитию отраслей промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, жилищной и коммунальной сфер. За последние два года валовой внутренний продукт страны вырос с 44 миллиардов долларов до 58 миллиардов. На заседании указано, что общей задачей правительства, Центрального банка и хокимов всех уровней будет увеличение объема ВВП в 2 раза - до 100 миллиардов долларов, снижение уровня инфляции до 5 процентов, наращивание производства потребительской продукции.