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Абдулла Арипов утвержден на пост премьер-министра Узбекистана

Арипов утвержден премьер-министром Республики Узбекистан

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200121/13272826/Aripov-utverzhden-premer-ministrom-Respubliki-Uzbekistan.html

Парламент поддержал рекомендованную президентом кандидатуру Арипова на должность премьера республики.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Палаты Олий Мажлиса приняли постановление об утверждении Абдуллы Арипова на должность премьер-министра Республики Узбекистан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Итоги голосования членов Законодательной палаты Олий Мажлиса

 

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Итоги голосования членов Сената Олий Мажлиса

Парламент практические единогласно одобрил кандидатуру Арипова. На фото видно, что трое членов Сената не проголосовали.  Дело в том, что на сегодняшний день глава государства назначил не всех сенаторов. Трое (те, чьи голоса не засчитаны) еще не назначены на данные позиции.

Напомним, сегодня в столице состоялось совместное заседание верхней и нижней палат Олий Мажлиса республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Участие во встрече принял президент Шавкат Мирзиёев.

Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Президент, Парламент, назначение, Премьер-министр, Абдулла Арипов



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