Арипов утвержден премьер-министром Республики Узбекистан

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Палаты Олий Мажлиса приняли постановление об утверждении Абдуллы Арипова на должность премьер-министра Республики Узбекистан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Итоги голосования членов Законодательной палаты Олий Мажлиса

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Итоги голосования членов Сената Олий Мажлиса

Парламент практические единогласно одобрил кандидатуру Арипова. На фото видно, что трое членов Сената не проголосовали. Дело в том, что на сегодняшний день глава государства назначил не всех сенаторов. Трое (те, чьи голоса не засчитаны) еще не назначены на данные позиции.

Напомним, сегодня в столице состоялось совместное заседание верхней и нижней палат Олий Мажлиса республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Участие во встрече принял президент Шавкат Мирзиёев.