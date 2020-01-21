Арипов утвержден премьер-министром Республики Узбекистан

Парламент практические единогласно одобрил кандидатуру Арипова. На фото видно, что трое членов Сената не проголосовали. Дело в том, что на сегодняшний день глава государства назначил не всех сенаторов. Трое (те, чьи голоса не засчитаны) еще не назначены на данные позиции.
Напомним, сегодня в столице состоялось совместное заседание верхней и нижней палат Олий Мажлиса республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Участие во встрече принял президент Шавкат Мирзиёев.
На заседании указано, что общей задачей правительства, Центрального банка и хокимов всех уровней будет увеличение объема ВВП в 2 раза - до 100 миллиардов долларов, снижение уровня инфляции до 5 процентов.