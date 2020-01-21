Председателем комитета сената стал сотрудник МИД Узбекистана

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Власти Узбекистана окажут помощь родным погибших при пожаре под Томском В результате трагедии, произошедшей в ночь на 21 января в Асиновском районе, погибли 11 человек — десять граждан Узбекистана и россиянка. Генконсульство республики в Новосибирске поддерживает постоянный контакт с местными властями. Возбуждено уголовное дело. 86

Опознано тело десятого узбекистанца, погибшего при пожаре в Томской области По данным Генконсульства республики в Новосибирске, в Томской области установлены личности всех узбекистанцев, погибших в результате пожара в ночь на 21 января. 42