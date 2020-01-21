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Мужчина закрывает портфель

Председателем комитета сената стал сотрудник МИД Узбекистана

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200121/13273831/Predsedatelem-komiteta-senata-stal-sotrudnik-ministerstva-inostrannykh-del.html

Руководитель управления сотрудничества со странами СНГ Министерства иностранных дел страны избран главой комитета Нижней палаты парламента.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан 20 января 2020 года на 1-м пленарном заседании избрал председателем комитета сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшана Алимова.

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Ранее он руководил управлением сотрудничества со странами СНГ Министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба МИДа.

Напомним, сегодня в столице состоялось совместное заседание верхней и нижней палат парламента республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Участие во встрече принял президент Шавкат Мирзиёев.

Парламент практически единогласно одобрил кандидатуру Арипова на должность премьер-министра страны.

Теги:
Узбекистан, Сенат Республики Узбекистан, назначение, МИД Узбекистана



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