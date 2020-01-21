Председателем комитета сената стал сотрудник МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан 20 января 2020 года на 1-м пленарном заседании избрал председателем комитета сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшана Алимова.
Ранее он руководил управлением сотрудничества со странами СНГ Министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба МИДа.
Напомним, сегодня в столице состоялось совместное заседание верхней и нижней палат парламента республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Участие во встрече принял президент Шавкат Мирзиёев.
Парламент практически единогласно одобрил кандидатуру Арипова на должность премьер-министра страны.