Ежегодное послание президента покажут в прямом эфире

На ряде каналов трансляция будет сопровождаться сурдопереводом, а также переводами на русский и английский языки.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису покажут в пятницу в прямом эфире государственных и частных телеканалов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На телеканале "Узбекистан" трансляция будет сопровождаться сурдопереводом, на телеканалах "Тошкент" и "Оилавий" - переводом на русский язык, на "Дунё бойлаб" и "Ёшлар" - переводом на английский.

Основные тезисы послания можно будет также прочитать на страницах главы республике в соцсетях.

Время начала трансляции уточняется.

Это третье по счету послание президента парламенту. Шавкат Мирзиёев ввел эту традицию в 2017 году. В послании глава государства подводит итоги минувшего года и обозначает основные цели и направления развития Узбекистана на ближайшее будущее. Кроме того, он также объявляет название нового года.

Ранее председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что 2020-й будет годом поддержки молодежи.

Обычно президент выступает с посланием в конце года, однако в 2019-м мероприятие было отложено в связи с проведением повторного голосования за кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.