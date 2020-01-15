Танзила Нарбаева: 2020-й будет годом поддержки молодежи

В регионы Узбекистана отправился караван из десятков автомобилей со спортинвентарем для региональных школ на общую сумму около 50 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Ташкенте на стадионе “Миллий” был дан старт каравану со спортинвентарём для школ в регионах. Выступавшая на мероприятии председатель Сената Танзила Нарбаева отдельно упомянула о политике президента по поддержке молодежи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Общая стоимость оборудования, которое отправилось в регионы республики, составляет 50 миллиардов сумов. В наборе 96 видов спортинвентаря и одежды. Долгожданные посылки получат более 7,5 тысячи общеобразовательных школ страны.

“Хочу подчеркнуть, что 2020-й пройдет в республике с акцентом на поддержку и развитие молодежи, на создание еще более лучших условий для них”, — сказала председатель Сената.

По словам Нарбаевой, 65% населения Узбекистана - это молодежь, от которой во многом будет зависеть будущее республики и ее процветание.

Кроме того, добавила глава Сената, в стране уделяется огромное внимание повышению уровня образования и расширению кругозора молодых людей. Реализуемые реформы в образовании и спорте дадут свой результат уже через несколько лет.

Выступая в конце декабря на итоговом заседании с участием членов правительства и парламента, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике. Помимо этого, глава государства обозначил пять инициатив, направленных на развитие кружков по искусству и спорту среди молодежи, а также на пропаганду чтения.