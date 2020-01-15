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Танзила Нарбаева: 2020-й будет годом поддержки молодежи

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13226574/Tanzila-Narbaeva-2020-y-budet-godom-podderzhki-molodezhi.html

В регионы Узбекистана отправился караван из десятков автомобилей со спортинвентарем для региональных школ на общую сумму около 50 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Ташкенте на стадионе “Миллий” был дан старт каравану со спортинвентарём для школ в регионах. Выступавшая на мероприятии председатель Сената Танзила Нарбаева отдельно упомянула о политике президента по поддержке молодежи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Общая стоимость оборудования, которое отправилось в регионы республики, составляет 50 миллиардов сумов. В наборе 96 видов спортинвентаря и одежды. Долгожданные посылки получат более 7,5 тысячи общеобразовательных школ страны.

“Хочу подчеркнуть, что 2020-й пройдет в республике с акцентом на поддержку и развитие молодежи, на создание еще более лучших условий для них”, — сказала председатель Сената.

По словам Нарбаевой, 65% населения Узбекистана - это молодежь, от которой во многом будет зависеть будущее республики и ее процветание.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Кроме того, добавила глава Сената, в стране уделяется огромное внимание повышению уровня образования и расширению кругозора молодых людей. Реализуемые реформы в образовании и спорте дадут свой результат уже через несколько лет.

Выступая в конце декабря на итоговом заседании с участием членов правительства и парламента, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике. Помимо этого, глава государства обозначил пять инициатив, направленных на развитие кружков по искусству и спорту среди молодежи, а также на пропаганду чтения.

Теги:
молодежь, школы, Шавкат Мирзиёев, Танзила Нарбаева, спорт, Узбекистан



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