Главы МИД, Минобороны и МВД Узбекистана сохранили свои посты в новом Кабмине

Ранее премьер Абдулла Арипов представил в Законодательную палату новый состав Кабмина. Кандидатуры министров были рассмотрены ответственными комитетами, фракциями политических партий и депутатскими группами нижней палаты.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана одобрила новый состав Кабинета министров республики, сообщает РИА Новости. Главы министерств иностранных дел, внутренних дел и обороны сохранили свои посты.

На совместном заседании верхней и нижней палат парламента Узбекистана 21 января премьером был вновь утвержден Абдулла Арипов . В соответствии с законом, члены правительства утверждаются президентом страны по представлению премьер-министра, внесенному после одобрения Законодательной палатой парламента.

Ранее Арипов представил в нижнюю палату новый состав Кабмина. Кандидатуры министров были рассмотрены ответственными комитетами, фракциями политических партий и депутатскими группами нижней палаты.

Депутаты нижней палаты проголосовали поименно по каждой из кандидатур на должности в члены нового состава Кабмина, представленной Ариповым, и большинством голосов приняли постановление об их одобрении.

Пост главы МИД сохранил 72-летний Абдулазиз Камилов, который занимает его с января 2012 года. Министром обороны вновь назначен 50-летний Баходыр Курбанов, работающий в этой должности с февраля 2019-го. Главой МВД вновь назначен 58-летний Пулат Бобожонов, возглавляющий ведомство с сентября 2017 года.

В новой структуре Кабмина четыре вице-премьера вместо прежних пяти. Эльёр Ганиев утратил пост вице-премьера и занял должность министра транспорта. Ее раньше совмещал Ачилбай Раматов, который сохранил пост первого вице-премьера.

Еще три вице-премьера сохранили совмещенные посты: Джамшид Кучкаров — министра финансов, Эльмира Баситханова — председателя Комитета женщин, Азиз Абдухакимов назначен председателем Госкомитета по развитию туризма.

Кабмин приступает к выполнению своих обязанностей после его утверждения президентом Узбекистана.