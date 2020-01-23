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Президент РФ Владимир Путин

Холокост был и останется для нас глубокой раной — Путин

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200123/13288912/Kholokost-byl-i-ostanetsya-dlya-nas-glubokoy-ranoy--Putin.html

Российский лидер 23 января принимает участие в V Всемирном форуме памяти холокоста, приуроченном к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) советскими войсками.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что холокост был и останется глубокой раной, трагедией, память о которой сохранится навсегда. Об этом сообщает РИА Новости.

"Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда", — сказал российский лидер на форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом", который проходит в столице Израиля — Иерусалиме.

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Глава государства напомнил, что в числе жертв нацизма — шесть миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций.

"Из них 40% — это граждане бывшего Советского Союза", — добавил он.

Президент России назвал устроенный нацистами геноцид евреев одной из самых черных, позорных страниц мировой истории.

"Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, "окончательное решение еврейского вопроса" — это, уважаемые коллеги, одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории", — заявил Путин.

Он также напомнил, что "у этого преступления были и соучастники, пособники", которые зачастую в жестокости "превосходили своих хозяев".

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"Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев", — уточнил президент.

Пятый Всемирный форум памяти холокоста организуется совместно на паритетных началах мемориалом "Яд Вашем", президентом Израиля и фондом "Всемирный форум памяти холокоста".

Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) советскими войсками 23 января 1945 года. Центральная часть проходит в иерусалимском музее Яд Вашем. Для участия приглашены делегации из десятков стран мира.

Теги:
фашизм, нацизм, геноцид, евреи, холокост, Израиль, Владимир Путин



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