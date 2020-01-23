Холокост был и останется для нас глубокой раной — Путин

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что холокост был и останется глубокой раной, трагедией, память о которой сохранится навсегда. Об этом сообщает РИА Новости.
"Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда", — сказал российский лидер на форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом", который проходит в столице Израиля — Иерусалиме.
"Из них 40% — это граждане бывшего Советского Союза", — добавил он.
Президент России назвал устроенный нацистами геноцид евреев одной из самых черных, позорных страниц мировой истории.
"Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, "окончательное решение еврейского вопроса" — это, уважаемые коллеги, одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории", — заявил Путин.
Он также напомнил, что "у этого преступления были и соучастники, пособники", которые зачастую в жестокости "превосходили своих хозяев".
Пятый Всемирный форум памяти холокоста организуется совместно на паритетных началах мемориалом "Яд Вашем", президентом Израиля и фондом "Всемирный форум памяти холокоста".
Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) советскими войсками 23 января 1945 года. Центральная часть проходит в иерусалимском музее Яд Вашем. Для участия приглашены делегации из десятков стран мира.