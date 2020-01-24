2020-й объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики

Впервые обращение к парламенту проводится в начале года, а не в конце, как было раньше. Шавкат Мирзиёев сказал, чему будет посвящен 2020-й.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В своем послании к парламенту Шавкат Мирзиёев объявил, чему будет посвящен 2020-й, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Впервые обращение проводится в начале года, а не в конце, как было раньше.

Местом проведения мероприятия выбран не Дворец форумов, а Конгресс-холл в Tashkent City, строительство которого завершено в 2019 году.