Послание Шавката Мирзиёева состоится в Конгресс-холле Tashkent City

Местом проведения мероприятия выбран традиционно не Дворец форумов, а Конгресс-холл в Tashkent City, строительство которого завершено в 2019 году и уже ставшего визитной карточкой столицы.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Послание Шавката Мирзиёева к парламенту впервые проводится в начале года, не как по традиции в конце года.

Так же местом проведения мероприятия выбран традиционно не Дворец форумов, а Конгресс-холл в Tashkent City, строительство которого завершено в 2019 году и уже ставшего визитной карточкой столицы, сообщает Sputnik Узбекистан.

Хотя содержание послания не было сообщено пресс-службой президента, Шавкат Мирзиёев на первом заседании Сената Олий Мажлиса сосредоточил внимание на задачах, которые должны быть выполнены в 2020 году.

Было отмечено, что необходимо принять важные программы для решения социальных проблем, создать обстановку активной борьбы с коррупцией и преступностью в стране, раннего выявления и предотвращения преступности и активизировать усиление контроля государственных учреждений над повышением роли женщин в обществе.

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В числе гостей, участвующих в обращении, можно увидеть всех членов правительства, министров, глав областей и городов, руководителей надзорных и исполнительных органов, представителей дипломатических миссий в Узбекистане и глав различных конфессий. Напомним, ранее мы сообщали о том, что послание президента Республики Узбекистан будет транслироваться в пятницу, 24 января, в прямом эфире с 11 часов по государственным и негосударственным телеканалам.

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Послание будут транслировать 4 телеканала: НТРК - "Узбекистан 24", "Узбекистан", "Ёшлар", "Махалла"; 5 телеканалов: "Культура и образование", "История Узбекистана", "Дунё буйлаб", "Оилавий","Ташкент" и 12 региональных телерадиокомпаний.

Этот важный процесс также можно наблюдать онлайн на пяти негосударственных телеканалах (MY5, Sevimli, UzReport, MilliyTV и Zo᾽rTV), на страничках в социальных сетях президента и на соответствующих интернет-сайтах. Для полного охвата всех слоев населения послание будет транслироваться с сурдопереводом, а также с переводом на русский и английский языки. Это третье послание парламенту.

В своем выступлении президент подводит итоги прошедшего года и намечает основные цели и направления ближайшего развития Узбекистана. Он также объявит название года.