16:07 24 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:
Менеджеры банка работают с клиентами

До 1 июля будет запущена информационная система кредитной истории

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
Получить короткую ссылку
171 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/780/25/7802546.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200124/13291811/Do-1-iyulya-budet-zapuschena-informatsionnaya-sistema-kreditnoy-istorii.html

Глава государства подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в деятельность финансовых учреждений - ни хокимы, ни другие заинтересованные лица. Банковская система должна развиваться исключительно в интересах клиента.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Глава государства в своем обращении отметил, что необходимы решительные меры по развитию банковской системы, которая отстает на 10-15 лет по уровню внедрения цифровых технологий. Система нуждается в профессиональных кадрах. Начиная с 2020 года в каждом банке будет реализована программа трансформации.

"Ни один наш банк пока не в состоянии предложить дельный проект", - заключил президент.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в деятельность финансовых учреждений - ни хокимы, ни другие заинтересованные лица. Банковская система должна развиваться исключительно в интересах клиента.

В Узбекистане примут закон об управлении внешним долгом - президент >>

В этой связи Мирзиёев обозначил основную цель - научить коммерческие банки клиенториентированной работе. До 1 июля поручено в полном объеме запустить информационную систему кредитной истории.

Теги:
Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Акчакуль, здесь туристы могут покататься на верблюдах
Нетронутые красоты: обворожительные снимки из пустыни Каракалпакстана
Новый коронавирус из Китая: что о нем известно на данный момент
Биологическая угроза: что известно о новом коронавирусе из Китая — видео
Голосование депутатов за кандидатуры министров
Кому депутаты Олий Мажлиса больше всего доверяют в правительстве

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться