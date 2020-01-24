До 1 июля будет запущена информационная система кредитной истории

Глава государства подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в деятельность финансовых учреждений - ни хокимы, ни другие заинтересованные лица. Банковская система должна развиваться исключительно в интересах клиента.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Глава государства в своем обращении отметил, что необходимы решительные меры по развитию банковской системы, которая отстает на 10-15 лет по уровню внедрения цифровых технологий. Система нуждается в профессиональных кадрах. Начиная с 2020 года в каждом банке будет реализована программа трансформации.

"Ни один наш банк пока не в состоянии предложить дельный проект", - заключил президент.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в деятельность финансовых учреждений - ни хокимы, ни другие заинтересованные лица. Банковская система должна развиваться исключительно в интересах клиента.

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В этой связи Мирзиёев обозначил основную цель - научить коммерческие банки клиенториентированной работе. До 1 июля поручено в полном объеме запустить информационную систему кредитной истории.