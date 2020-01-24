Мирзиёев призвал чиновников и парламентариев привиться "вакциной честности"

В послании членам парламента и правительства президент Узбекистана обратил особое внимание на борьбу с коррупцией, заметив, что каждый руководитель и вообще любой гражданин должен начать с себя, чтобы искоренить это всеобщее зло.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент Узбекистана заявил, что республике нужна "вакцина честности" для борьбы с коррупцией на всех уровнях. Об этом Шавкат Мирзиёев заявил в ходе послания членам парламента и правительства.

Глава государства обратил особое внимание на данную проблему, заметив, что коррупция глубоко проникла во все слои населения, в том числе в образование и здравоохранение.

"Нам нужна, каждому из нас, "вакцина честности", чтобы привить всех чиновников и ответственных руководителей. Главный вопрос: где взять такую вакцину? Анализ показывает, что коррупция сегодня существует во всех сферах. У нас 60% педагогов не прошли аттестацию - как же они тогда работают? Надо противостоять этой всеобщей беде, каждый должен начать с себя", — подчеркнул глава государства.

По его словам, в стране нужна эффективная система и даже орган по борьбе с коррупцией, который скрупулезно, как выразился президент, "под микроскопом", мог бы изучать все факты злоупотреблений и пресекать их. Всем ответственным органам даны поручения по разработке и совершенствованию мер по противодействию взяточничества и коррупции.