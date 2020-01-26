14:13 26 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов (второй слева) во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Ташкенте.

Узбекская делегация примет участие в экологической конференции в Германии

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1323/03/13230328.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200126/13303099/Uzbekskaya-delegatsiya-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferentsii-v-Germanii.html

На международной конференции "Зеленая Центральная Азия" будут обсуждаться такие вопросы, как охрана окружающей среды, управление водными ресурсами, борьба с опустыниванием, переход на возобновляемые источники энергии и другие.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 27-30 января 2020 года посетит с рабочим визитом Германию, сообщает пресс-служба МИД.

Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
© Sputnik / Тарас Лариохин
Узбекистан возглавил Экономико-экологический комитет ОБСЕ в 2020 году

В рамках визита узбекские дипломаты примут участие в международной конференции по презентации инициативы "Зеленая Центральная Азия". Мероприятие пройдёт 28 января в Берлине на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран ЦА, Афганистана и Германии.

На форуме стороны обсудят вопросы укрепления регионального сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата и его последствиями.

Также сообщается, что узбекская сторона проведет ряд двусторонних встреч в том числе с европейскими партнерами.

Теги:
Конференция, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Берлин, Германия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Женщина везет ослабевшего от голода мужа в дни блокады Ленинграда
Два с половиной года ужаса: архивные фото блокадного Ленинграда
Elazığ'daki 6,8'lik deprem kamerada: Kelime-i Şehadet getirdi
Что творилось в Турции во время сильнейшего землетрясения — видео
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться