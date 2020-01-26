Узбекская делегация примет участие в экологической конференции в Германии

На международной конференции "Зеленая Центральная Азия" будут обсуждаться такие вопросы, как охрана окружающей среды, управление водными ресурсами, борьба с опустыниванием, переход на возобновляемые источники энергии и другие.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 27-30 января 2020 года посетит с рабочим визитом Германию, сообщает пресс-служба МИД.

В рамках визита узбекские дипломаты примут участие в международной конференции по презентации инициативы "Зеленая Центральная Азия". Мероприятие пройдёт 28 января в Берлине на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран ЦА, Афганистана и Германии.

На форуме стороны обсудят вопросы укрепления регионального сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата и его последствиями.

Также сообщается, что узбекская сторона проведет ряд двусторонних встреч в том числе с европейскими партнерами.