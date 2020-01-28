Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

Находясь с визитом в Польше, политики которой в последнее время отмечаются антироссийскими заявлениями, президент Украины заявил, что к началу Второй мировой войны и холокосту привел "сговор тоталитарных режимов".

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста", — заявил Зеленский на брифинге с польским коллегой Анджеем Дудой. Трансляцию вел телеканал Newsone.

По словам украинского президента, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Говоря об освобождении советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц), Зеленский ни разу не упомянул СССР, однако рассказал о подвиге и жертвах украинского народа.

Польша в последнее время пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил СССР в развязывании войны наравне с нацистской Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями.

В частности, МИД страны заявил, что Красная армия освободила Польшу от нацистов, но не принесла ей свободу, а лидер правящей партии Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб, понесенный страной в годы войны.

Российские дипломаты в ответ на требования Варшавы напомнили о 600 тысячах погибших за освобождение Польши советских солдатах.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений заявил о том, что что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Он добавил, что "ключевые средства массовой информации не распространяют объективные сведения" о соответствующих исторических событиях. По мнению президента, речь идет о "целенаправленной работе".

Красная армия освободила концлагерь Освенцим 27 января 1945-го. С 2005 года это Международный день памяти жертв холокоста.

В Освенциме погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979-м он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.