Узбекистан взвесит "плюсы" и "минусы" возможного участия в ЕАЭС — Неъматов

Президент страны Шавкат Мирзиёев осенью прошлого года поручил проработать вопрос присоединения страны к Евразийскому экономическому союзу. В стране активно обсуждают и анализируют преимущества и возможные риски.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан изучает возможные "плюсы" и "минусы", которые может получить государство в случае участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил в Минске первый замминистра иностранных дел страны Ильхом Неъматов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается участия Узбекистана в интеграционных объединениях, то президент четко сказал, что это должно отвечать национальным интересам, мы будем учитывать наши интересы в экономической сфере. Сейчас изучаются "плюсы" и "минусы" (участия в ЕАЭС. — Прим. ред.), после этого они будут поставлены на весы и будут приняты решения", — сказал Неъматов журналистам, отвечая на вопрос о возможности присоединения республики к союзу.

Первый замминистра подчеркнул: надо учитывать моменты, которые обуславливают необходимость поддержания тесных контактов с этим объединением. Экономика Узбекистана растет, что требует новых рынков сбыта, пояснил он.

Неъматов также отметил, что тема возможного вступления в ЕАЭС бурно обсуждается в Узбекистане. "Одни говорят, что это полезно, надо вступать, сотрудничать, а некоторые говорят, что это не отвечает нашим экономическим интересам".

После завершения экспертного изучения данного вопроса решение будет принимать парламент, сказал первый замминистра.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. В союз входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.