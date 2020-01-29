19:23 29 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Флаги Евросоюза в Берлине

Узбекистан и ЕС собираются активизировать переговоры по новому соглашению

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/124/59/1245982.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200129/13333776/Uzbekistan-i-ES-sobirayutsya-aktivizirovat-peregovory-po-novomu-soglasheniyu.html

Ранее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов заявлял журналистам, что Евросоюз и Узбекистан рассчитывают подписать соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве уже в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан и Европейский союз намерены в 2020 году активизировать переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению в рамках подготовки встреч на высшем уровне, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Узбекистан готов провести встречу "Евросоюз – Центральная Азия" по безопасности
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял журналистам, что ЕС и Узбекистан рассчитывают подписать СРПС уже в 2020 году, не исключено, что это будет сделано в рамках возможного визита в Брюссель президента страны Шавката Мирзиёева. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019-го. Очередной раунд переговоров должен пройти в начале этого года в Ташкенте.

Как сообщили в МИД, Камилов, находящийся в Германии с визитом, встретился в Берлине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"На встрече подчеркнута важность тщательной подготовки к узбекско-европейским мероприятиям на высшем уровне. В этом контексте стороны условились активизировать деятельность рабочих групп по подготовке к подписанию соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве", — говорится в публикации на сайте министерства.

Янис Юрканс
© Sputnik/Sergey Melkonov
Юрканс: Латвии пора думать, с кем она будет дружить после развала Евросоюза
Боррель отметил высокую оценку со стороны Евросоюза итогов проведенной в Ташкенте в ноябре 2019 года консультативной встречи глав стран Центральной Азии, в повестку дня которой были включены актуальные вопросы регионального сотрудничества и безопасности, в том числе ситуация в Афганистане.

"Глава европейской дипломатии высказал поддержку усилиям Узбекистана по содействию запуску мирного процесса в Афганистане и реализации проектов по социально-экономическому возрождению этой страны", — добавили в МИД.

Ранее спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан заявлял РИА Новости, что Евросоюз и власти Узбекистана должны проработать много вопросов, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение, в частности, в сфере торговли.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Освобождение советскими войсками узников Освенцима - фотохроника
Россия сегодня в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов и вере в профессию
Новый состав правительства Узбекистана
Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться