Узбекистан и ЕС собираются активизировать переговоры по новому соглашению

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан и Европейский союз намерены в 2020 году активизировать переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению в рамках подготовки встреч на высшем уровне, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.
Как сообщили в МИД, Камилов, находящийся в Германии с визитом, встретился в Берлине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
"На встрече подчеркнута важность тщательной подготовки к узбекско-европейским мероприятиям на высшем уровне. В этом контексте стороны условились активизировать деятельность рабочих групп по подготовке к подписанию соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве", — говорится в публикации на сайте министерства.
"Глава европейской дипломатии высказал поддержку усилиям Узбекистана по содействию запуску мирного процесса в Афганистане и реализации проектов по социально-экономическому возрождению этой страны", — добавили в МИД.
Ранее спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан заявлял РИА Новости, что Евросоюз и власти Узбекистана должны проработать много вопросов, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение, в частности, в сфере торговли.