Узбекистан и ЕС собираются активизировать переговоры по новому соглашению

Ранее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов заявлял журналистам, что Евросоюз и Узбекистан рассчитывают подписать соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве уже в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан и Европейский союз намерены в 2020 году активизировать переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению в рамках подготовки встреч на высшем уровне, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял журналистам, что ЕС и Узбекистан рассчитывают подписать СРПС уже в 2020 году, не исключено, что это будет сделано в рамках возможного визита в Брюссель президента страны Шавката Мирзиёева. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019-го. Очередной раунд переговоров должен пройти в начале этого года в Ташкенте.

Как сообщили в МИД, Камилов, находящийся в Германии с визитом, встретился в Берлине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"На встрече подчеркнута важность тщательной подготовки к узбекско-европейским мероприятиям на высшем уровне. В этом контексте стороны условились активизировать деятельность рабочих групп по подготовке к подписанию соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве", — говорится в публикации на сайте министерства.

Боррель отметил высокую оценку со стороны Евросоюза итогов проведенной в Ташкенте в ноябре 2019 года консультативной встречи глав стран Центральной Азии, в повестку дня которой были включены актуальные вопросы регионального сотрудничества и безопасности, в том числе ситуация в Афганистане.

"Глава европейской дипломатии высказал поддержку усилиям Узбекистана по содействию запуску мирного процесса в Афганистане и реализации проектов по социально-экономическому возрождению этой страны", — добавили в МИД.

Ранее спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан заявлял РИА Новости, что Евросоюз и власти Узбекистана должны проработать много вопросов, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение, в частности, в сфере торговли.