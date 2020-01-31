Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

В пятницу будет воплощена в жизнь воля граждан страны, высказанная на референдуме 2016 года. Тогда более 50% участников голосования выступили за выход из ЕС, но понадобилось три с половиной года и несколько отсрочек подряд, чтобы достичь соглашения по условиям.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Тридцать первое января для Великобритании — последний день в составе Европейского союза, в который страна вступила в 1973 году. Соединенное Королевство официально покинет сообщество в 23.00 по лондонскому времени (02.00 мск).

Внеочередное заседание британского Кабмина пройдет сегодня в городе Сандерленде, который первым объявил, что проголосовал за Brexit на референдуме 2016 года, информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона.

За час до этого основные телеканалы страны покажут записанное заранее обращение Джонсона к нации.

"Наша задача как правительства, моя задача — объединить страну и вести ее вперед. И самое главное, что нужно сказать сегодня: что это не конец, а начало. Это момент, когда наступает рассвет и когда занавес поднимается перед новым действием. Это момент истинного национального обновления и перемен. Это рассвет новой эры, в которой мы больше не допустим, чтобы ваши жизненные возможности и жизненные возможности вашей семьи зависели от того, в какой части страны вы выросли. Это момент, когда мы начинаем объединяться и расти", — скажет Джонсон в своем выступлении.

Ранее офис премьера сообщил, что в вечер Brexit на стену здания будут проецироваться часы, которые будут вести обратный отсчет времени до 23.00. Здания на Уайтхолле также планируется подсветить.

Британские флаги украсят Парламентскую площадь. Также в день выхода из Евросоюза в обращение поступит памятная монета Brexit, на которой будет написано "Мир, процветание и дружба со всеми народами". В октябре прошлого года почти три миллиона 50-пенсовых монет, отчеканенных специально для увековечения выхода Великобритании из сообщества, были отправлены на переплавку из-за переноса Brexit на более поздний срок.

Биг-Бен час "развода" не ознаменует: запуск находящихся под ремонтом часов обойдется слишком дорого.