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Флаги центральноазиатских государств

Встреча формата "С5+1" пройдет в Ташкенте

Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200201/13356987/Vstrecha-formata-S51-proydet-v-Tashkente.html

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств рассмотрят актуальные вопросы развития взаимодействия центральноазиатских стран и США.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. 3 февраля 2020 года в Ташкенте состоится очередная министерская встреча формата "С5+1", сообщает МИД Узбекистана.

Во встрече примут участие министры иностранных дел Республики Казахстан – Мухтар Тлеуберди, Кыргызской Республики – Чингиз Айдарбеков, Республики Таджикистан – Сироджидин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов, Республики Узбекистан – Абдулазиз Камилов и Государственный секретарь США Майкл Помпео.

В Ташкенте подтвердили визит Помпео в Узбекистан 2-3 февраля >>

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств рассмотрят актуальные вопросы развития взаимодействия центральноазиатских стран и США.

Напомним, Помпео во время своего официального визита проведет встречу с Шавкатом Мирзиёевым.

Предусмотрены двусторонние переговоры, в частности, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят ход реализации договоренностей в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня.

Теги:
официальный визит, Встреча, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Майк Помпео



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