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В Ташкенте подтвердили визит Помпео в Узбекистан 2-3 февраля

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200125/13300451/V-Tashkente-podtverdili-vizit-Pompeo-v-Uzbekistan-2-3-fevralya.html

Во время своего официального визита ожидается, что государственный секретарь США проведет встречу Шавкатом Мирзиёевым.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит с визитом Узбекистан 2-3 февраля, запланирована его встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщает МИД Узбекистана.

Госсекретарь США Майк Помпео
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Помпео заявил, что Узбекистан стал свободнее

Накануне стало известно, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств. В частности, госдеп уточнял, что Помпео посетит Ташкент 2-3 февраля.

Во время своего официального визита ожидается, что государственный секретарь США проведет встречу Шавкатом Мирзиёевым, сообщает МИД республики.

Предусмотрены двусторонние переговоры, в частности, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят ход реализации договоренностей в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня.

Госсекретарь США в Ташкенте также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия – США" ("С5+1"), добавили в МИД Узбекистана.

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Помпео планировал посетить Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Украину и Кипр с визитами в начале января. В частности, как уточнял МИД Узбекистана, визит госсекретаря США в Ташкент был намечен на 5 января. Однако 1 января официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус сообщил, что Помпео отложил поездку из-за нападения на посольство США в Багдаде.

Теги:
визит, США, Майк Помпео, МИД Узбекистана, Ташкент



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