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ОБСЕ

Узбекистан в ОБСЕ активизирует обсуждение проблем Приаралья

МИД Узбекистана / Facebook
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200201/13357746/Uzbekistan-v-OBSE-aktiviziruet-obsuzhdenie-problem-Priaralya.html

Вопросы развития туризма и укрепления роли молодежи в защите окружающей среды будут впервые за всю историю ОБСЕ официально обсуждаться в рамках организации.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Узбекистан на посту председателя экономико-экологического комитета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2020 году намерен активировать обсуждение экологических и социальных проблем в регионе Приаралья, сообщает МИД.

Узбекистан возглавил Экономико-экологический комитет ОБСЕ в 2020 году >>

В Вене состоялось первое в 2020 году заседание экономико-экологического комитета ОБСЕ. Председатель комитета в текущем году, постоянный представитель Узбекистана в ОБСЕ Шерзод Асадов ознакомил участников заседания с проектом плана работы на текущий год.

"Следует особо отметить, что вопросы развития туризма и укрепления роли молодежи в защите окружающей среды на примере осуществляемых в Каракалпакстане широкомасштабных мер по улучшению жизнедеятельности населения данного региона будут впервые за всю историю ОБСЕ официально обсуждаться в рамках организации", - говорится в сообщении.

Работа комитета также будет направлена на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на пространстве ОБСЕ, расширение транспортной взаимосвязанности, продвижение инноваций и цифровой экономики, развитие "умных городов", борьбу с коррупцией, усиление роли женщин в обществе.

 

Теги:
ОБСЕ, Приаралье, Узбекистан, Узбекистан



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