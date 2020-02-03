Майкл Помпео прибыл в Ташкент

Уже сегодня Майкл Помпео примет участие в Ташкенте в министерской встрече в формате "Центральная Азия – США"("C5+1").

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает УзА.

"В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, Чрезвычайный и полномочный посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм и другие официальные лица", - говорится в сообщении.

Dunyo/Анвар Ильясов Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл в Узбекистан

В ходе двухдневного визита планируется проведение двусторонних переговоров между Государственным секретарем США и министром иностранных дел Узбекистана. Майкл Помпео и Абдулазиз Камилов обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках прошедшего в мае 2018 года в Вашингтоне Узбекско-американского саммита на высшем уровне, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

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Уже сегодня Майкл Помпео примет участие в Ташкенте в министерской встрече в формате "Центральная Азия – США"("C5+1").